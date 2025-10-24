Hallan sin vida a joven desaparecida que trabajaba en McDonald’s: Cuerpo fue encontrado en inmueble contiguo al restaurante

La preocupación de una familia terminó en tragedia este jueves, luego de que el cuerpo de Hilda Leiva, una joven de 21 años que trabajaba en un local de McDonald’s en calle República, fuera encontrado sin vida en un inmueble contiguo al restaurante.

Leiva había sido reportada como desaparecida el miércoles 22 de octubre, cuando no regresó a su hogar tras finalizar su jornada laboral.

Sus familiares interpusieron una denuncia por presunta desgracia, lo que dio inicio a la búsqueda encabezada por personal policial.

Al día siguiente, las autoridades hallaron su cuerpo y dieron aviso a la Fiscalía Centro Norte, que abrió una causa para investigar las circunstancias del deceso.

De acuerdo con fuentes ligadas al caso, un video captado por cámaras de seguridad de un edificio cercano mostraría que la joven se habría arrojado desde un tercer piso. Hasta el momento, no se ha detectado participación de terceros, aunque las pericias continúan, recogió La Tercera.

El caso está siendo indagado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, bajo la supervisión del Ministerio Público, que informó que las diligencias siguen en desarrollo a la espera de los informes oficiales.

Desde Arcos Dorados, empresa operadora de McDonald’s en Chile, expresaron su conmoción por lo ocurrido y confirmaron su colaboración con las autoridades.

“Nuestro equipo está profundamente afectado por el trágico fallecimiento de Hilda. Estamos acompañando a sus familiares y compañeros, y cooperamos con la investigación para esclarecer lo sucedido”, señaló la compañía en un comunicado.

El restaurante donde trabajaba la joven permanecerá cerrado en señal de duelo, mientras avanza la investigación que busca determinar cómo ocurrieron los hechos que terminaron con su muerte.