Aparece presunta tercera víctima de la tragedia en el Monumental: Acusa que carro la aplastó y Carabineros no le prestó auxilio

Una joven relató que fue herida durante los incidentes en el partido entre Colo Colo y Fortaleza, donde fallecieron Mylan y Martina. Acusa falta de auxilio de parte de Carabineros.

Un nuevo testimonio revelado por CHV Noticias podría cambiar el curso de la investigación sobre la tragedia ocurrida en las afueras del Estadio Monumental el pasado 9 de abril, en el marco del partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

Según el reportaje, una menor de edad aseguró haber sido atropellada por el mismo carro lanzagases que, de acuerdo con testigos, provocó la muerte de Mylan (12 años) y Martina (18) tras caer una reja metálica y ser aplastados por el vehículo policial.

“Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo. Él se cae de nuevo y no se levanta. Yo paro para tratar de ayudarlo, en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente”, relató la joven.

Además, denunció que tras recuperar la conciencia no recibió ayuda por parte de Carabineros, pese a su evidente lesión. “Estaban los carabineros todo el rato mirando. Algunos lloraban y estaban en shock, pero no hicieron nada por ayudarlos”, añadió.

Según su relato, una paramédica salió del estadio y confirmó la muerte de los dos jóvenes al revisar sus signos vitales. En tanto, el conductor del carro bajó y observó la escena sin intervenir. “Después de como dos minutos, llega un carabinero y me pide que me vaya. Yo le digo que ‘no puedo caminar‘ y me vuelve a decir que me vaya rápido”, sostuvo la denunciante.