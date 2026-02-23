Tragedia familiar en Termas del Flaco: Dos menores y una mujer desaparecidos tras caer al río Tinguiririca

A pesar que se logró rescatar a un funcionario del Ejército y su hijo, el resto del grupo familiar sigue desaparecido.

A través de un comunicado la Delegación Regional de O’Higgins informó sobre una tragedia que afectó a un grupo familiar en las cercanías de Termas del Flaco, en San Fernando.

La institución reportó que “un vehículo menor fue arrastrado por el caudal del Río Tinguiririca. Al momento, el balance preliminar arroja tres personas desaparecidas y dos personas lesionadas (un adulto y un menor de edad), quienes permanecen en la zona a la espera de atención médica y evacuación”.

Del mismo modo, reportaron que “se han activado de forma inmediata los protocolos de emergencia, disponiendo el traslado al lugar de personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, unidades del Cuerpo de Bomberos de San Fernando y dos ambulancias del SAMU“.

“A través del Centro Regional de Alerta Temprana, se mantiene una coordinación permanente con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para gestionar los recursos necesarios y monitorear el desarrollo de las labores de búsqueda. Esta Delegación Presidencial reafirma su compromiso con el resguardo de la población y el despliegue oportuno de todos los medios estatales para atender esta emergencia”, añadieron.

Según información de Radio Biobío, las personas rescatadas corresponden a un funcionario del Ejército y su hijo.

Por otra parte, las personas desaparecidas serían una mujer y dos menores que también integran el grupo familiar.