Cuatro integrantes de una misma familia mueren en accidente en San Carlos: Adolescente de 17 años entre las víctimas

El vehículo impactó de frente contra el muro de una parcela en el sector rural de San Carlos. Fiscalía confirmó las identidades de las víctimas y ordenó a la SIAT de Carabineros investigar las causas del siniestro.

Una tragedia familiar golpeó este domingo a la región de Ñuble. Cuatro personas que regresaban a su hogar tras una reunión en el sector Camino a Nahueltoro murieron en un violento accidente de tránsito en la zona rural de San Carlos.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía, las víctimas viajaban en un automóvil que, por razones aún bajo investigación, salió de la ruta e impactó de frente contra el muro de una parcela ubicada en el kilómetro 8 del camino.

La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello Peña, confirmó las identidades de los fallecidos: José Manuel Larenas Cerna, Juan Arturo Larenas Cerna, Jonathan Andrés Larenas Lagos y Á.M.L.L., un adolescente de 17 años. Todos pertenecían a un mismo grupo familiar.

Cuello instruyó el trabajo especializado de la SIAT de Carabineros para esclarecer cómo ocurrió el siniestro y qué factores provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.

Los cuerpos fueron derivados al Servicio Médico Legal de Chillán para la autopsia correspondiente.