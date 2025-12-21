Tragedia en Lo Espejo: Madre y dos de sus hijos mueren tras colisión entre vehículo y bus del transporte público

Las imágenes captadas en el lugar evidencian la completa destrucción de la parte delantera del automóvil, lo que da cuenta de la magnitud del impacto. Debido a las diligencias investigativas, el tránsito en el sector se mantiene interrumpido, mientras continúan los peritajes.

Un grave accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana, dejó como saldo tres personas fallecidas y una menor de edad gravemente herida, tras una colisión de alta energía entre un vehículo menor y un bus del transporte público.

El hecho ocurrió en el paso bajo nivel ferroviario de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, a la altura del sector Santa Olga, donde el automóvil en el que se trasladaba un grupo familiar impactó contra una micro que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con los primeros antecedentes recabados en el lugar, el vehículo se desplazaba de oriente a poniente cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control e impactó al bus.

Producto del impacto, fallecieron en el lugar el conductor de 18 años y su madre de 35 años, quien viajaba como copiloto. Posteriormente, una niña de 5 años murió en el Hospital Barros Luco, mientras que otra menor, de 13 años, permanece internada con carácter reservado en el Hospital Exequiel González Cortés.

El fiscal José Manuel Mac Namara confirmó que en el vehículo viajaban cuatro personas, todas pertenecientes al mismo grupo familiar, y precisó que la menor sobreviviente continúa bajo observación médica.

Hasta el sitio del suceso concurrieron equipos de Carabineros, Bomberos, personal de emergencia y la Fiscalía, la cual instruyó la presencia de la SIAT de Carabineros para determinar la dinámica exacta del accidente