País antofagasta

Tragedia en la Ruta 5 Norte: Choque múltiple deja cuatro muertos y 15 heridos en Antofagasta

Por CNN Chile

22.11.2025 / 11:55

{alt}

El accidente, ocurrido cerca de las 07:00 horas en el kilómetro 1.325, sector del cruce Paposo, se produjo en medio de condiciones de baja visibilidad debido a una densa neblina.

Una serie de equipos de emergencia se desplegó durante la mañana de este sábado en la Ruta 5 Norte, luego de que un choque múltiple entre dos buses interurbanos y un camión dejara un saldo fatal en la comuna de Antofagasta.

El accidente, ocurrido cerca de las 07:00 horas en el kilómetro 1.325, sector del cruce Paposo, se produjo en medio de condiciones de baja visibilidad debido a una densa neblina, según reportó El Diario de Antofagasta.

El cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Jorge Cox, confirmó que el hecho dejó cuatro fallecidos y 15 lesionados.

Operativo de emergencia y tránsito suspendido

Hasta el lugar llegaron unidades de Bomberos, personal del SAMU y efectivos de Carabineros, quienes trabajaron en el rescate de pasajeros y en el traslado de heridos hacia centros asistenciales.

El tránsito en la zona debió ser interrumpido en ambos sentidos, generando retrasos en la ruta.

Por instrucción del Ministerio Público, la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del choque y determinar eventuales responsabilidades.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Por la polémica salida de Balbi el Chamako: Jara reconoce “error” y afirma que actuó “de inmediato” al conocer antecedentes
Contará con baño privado, televisión y aire acondicionado: Así es la celda en la que permanecerá recluido Bolsonaro en Brasil
Tragedia en la Ruta 5 Norte: Choque múltiple deja cuatro muertos y 15 heridos en Antofagasta
Moreira e impasse con embajador de EEUU: "El Presidente Boric ha acosado de alguna manera al gobierno del presidente Trump"
“Voy a dar cara por el trap y los olvidados”: Pablo Chill-E celebra su confirmación en el Festival de Viña 2026
Lanús vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora y dónde ver la final de la Copa Sudamericana 2025?