Tragedia en el Superclásico: hincha de Colo Colo murió tras caer del techo del Estadio Monumental

El hecho habría ocurrido desde la parte superior del recinto, específicamente en el sector de Cordillera.

Un trágico incidente marcó la jornada del Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Un hincha albo murió este domingo en el Estadio Monumental tras caer desde el sector de Cordillera, según información preliminar entregada por Carabineros.

El hecho habría ocurrido desde la parte superior del recinto, específicamente en la zona de techumbre, aunque por ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre las circunstancias que provocaron la caída.

El hombre, de aproximadamente 31 años, falleció debido a las graves heridas provocadas por la caída.

Pese a ser trasladado de urgencia, murió camino al Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz en la comuna de La Florida.

El fiscal Jorge Vitar, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, se encuentra en el Estadio Monumental encabezando las diligencias investigativas.

Hasta el momento, se ha podido determinar que la caída habría sido de carácter accidental.

La fiscalía designó al OS-9 de Carabineros para llevar adelante las pericias y recopilar evidencia que permita esclarecer las circunstancias del incidente.