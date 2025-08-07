Tragedia en Codelco: Equipo de fiscales y académicos que descendieron a Andesita vivieron sismos y desprendimientos de roca

En concreto, el personal realizó el descenso para realizar pericias de rigor para determinar las causas de la tragedia que enlutó a un país entero.

Durante la jornada de este jueves, personal especializado de la Fiscalía de O’Higgins, de la PDI y académicos de la región, acudieron hasta El Teniente para descender hasta el sector Andesita y Teniente 7, lugar donde la semana pasada hubo un derrumbe que le costó la vida a 6 mineros.

En concreto, el personal realizó el descenso para realizar pericias de rigor para determinar las causas de la tragedia que enlutó a un país entero.

En ese sentido, el fiscal a cargo Aquiles Cubillos reveló que sintieron en vivo temblores y pudieron apreciar desprendimientos de rocas.

“Hemos terminado en ambos lugares un levantamiento fotográfico, planimétrico, audiovisual y también hemos procedido a utilizar el apoyo de un dron, que nos ha permitido escanear también el lugar para en definitiva tener una fijación absolutamente completa de ambos sitios del suceso”, explicó el persecutor.

Agregó que “hemos levantado evidencia, rocas de interés criminalístico para nuestra investigación y otros elementos”.

En ese sentido, reveló que “sentimos varios sismos pequeños con algunos desprendimientos, los pudimos ver en el lugar. Obviamente, estábamos con las precauciones y sin duda todavía hay que tener mucha precaución para estar en el lugar”.

Y cerró con que todavía hay inestabilidad en el sector, “sobre todo en Andesita, en el día de hoy por lo menos había bastante más inestabilidad que en Teniente 7, por lo cual obviamente hubo que tomar todas las precauciones del caso”.