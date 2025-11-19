Tráfico aéreo: Más de 23 millones de pasajeros fueron transportados entre enero y octubre de 2025

Si bien se registraron contracciones, la cifra corresponde a un aumento de 1,8% en comparación al mismo período del año pasado.

El Ministerio de Transportes, a través de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), comunicaron los resultados del Informe Mensual de Tráfico Aéreo de Chile, revelando que “hay más de 23 millones 600 mil pasajeros transportados entre enero y octubre de este año”.

La cifra representa un incremento de 1,8% en comparación al mismo período de 2024.

El documento muestra una “leve contracción en los segmentos domésticos (-2,4%) e internacional (-6,5%)”, aunque aparecen nuevas rutas que aportaron en forma significativa el resultado mensual. Entre ellas se encuentran Santiago-Punta Arenas, Santiago-Bogotá y Santiago-Estambul.

Mientras que el resultado acumulado de viajeros transportados fuera de Chile se mantiene un 5,1% superior al 2024, “principalmente por los vuelos dentro de América, hacia Europa y también Oceanía”.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, relevó que a pesar de las leves caídas en los segmentos domésticos e internacional, “los resultados globales siguen siendo positivos respecto al año anterior”.

“El informe nos muestra la aparición de otras rutas que están aportando a los resultados mensuales, como es el caso de Santiago-Punta Arenas. Respecto a los vuelos al extranjero, se destaca, por ejemplo, Santiago-Estambul, que es una ruta relativamente nueva y que ha ido aumentando su capacidad, lo que es sin duda un impulso al fortalecimiento de las relaciones culturales y comerciales entre Chile y Turquía”, subrayó.