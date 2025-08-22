Tráfico aéreo internacional aumentó en julio impulsado por rutas con Brasil: Viajaron más de 1 millón de pasajeros

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, comentó que el crecimiento se debió a las rutas Santiago-Río de Janeiro, Santiago-São Paulo y Santiago-Florianópolis.

El Ministerio de Transportes y la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) informaron que el tráfico aéreo internacional se expandió 4,6% durante julio, impulsado en gran parte por las rutas con Brasil.

Durante el séptimo mes del año, 2.465.340 pasajeros fueron transportados desde y hacia destinos nacionales e internacionales.

Mientras que en el ámbito internacional, más de 1 millón 150 mil pasajeros fueron transportados, cifra que “corresponde a un aumento de 4,6% en comparación con el mismo período del año pasado. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por tres rutas con Brasil: Santiago-Río de Janeiro, Santiago-São Paulo y Santiago-Florianópolis“.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, comentó que estos datos “confirman el crecimiento sostenido que ha tenido el tráfico internacional entre enero y julio, el que precisamente en este último mes estuvo impulsado por tres rutas con Brasil”.

Rutas interregionales

La autoridad también relevó que durante el último año se ha mantenido una tendencia respecto a los vuelos interregionales -vuelos que no conectan con Santiago-.

Esto, ya que solo durante julio el segmento tuvo un alza de 3,1%, impulsado mayoritariamente por los terminales La Florida (La Serena) y Carriel Sur (Talcahuano/Concepción), que conectan principalmente con rutas en Antofagasta y Calama.

“En el caso particular de Carriel Sur, es el segundo terminal con más crecimiento hacia destinos del norte grande, lo que posiblemente se relaciona con la industria minera“, complementó Muñoz.

Con el aumento de los vuelos interregionales se pudo amortiguar la disminución del tráfico doméstico, que en julio llegó a cerca de 1 millón 300 mil pasajeros, cifra que significa un retroceso de 2,4% en comparación al mismo período de 2024.