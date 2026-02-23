Tradición y futuro: Chiloé transforma una minga de tiradura de casa en un centro tecnológico

La jornada no solo fue tecnológica, sino también profundamente cultural: se prepararon 120 curantos en Weltún, rescatando la gastronomía local y el trabajo comunitario.

En el marco del Festival Costumbrista de Castro, la isla de Chiloé vivió una jornada histórica que unió identidad y futuro. A través de la iniciativa “El mejor país de Chile” de la compañía WOM, se realizó una tradicional minga de tiradura de casa por mar desde Weltún hasta la bahía de Castro, con el fin de convertir esta estructura en un moderno centro digital para la comunidad.

La travesía marítima, que contó con el esfuerzo colaborativo de vecinos y turistas, culminó con la donación de la vivienda a la Municipalidad de Castro. El espacio será equipado con tablets, chromebooks y conectividad de alta velocidad, transformándose en un punto de alfabetización digital que beneficiará a los habitantes de los sectores urbanos y rurales de la zona.

Como parte de esta acción, se firmó un convenio de colaboración para reducir la brecha digital en la isla. El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, valoró la llegada de herramientas que conecten a la provincia, mientras que la empresa reforzó la red 5G en el Parque Municipal para garantizar un servicio estable durante las celebraciones.

La jornada no solo fue tecnológica, sino también profundamente cultural: se prepararon 120 curantos en Weltún, rescatando la gastronomía local y el trabajo comunitario. La actividad destacó el valor de la bahía como espacio histórico para la pesca artesanal y las tradiciones que definen la identidad chilota.

El evento, que se extendió por todo el fin de semana, contó con la participación de los rostros de la campaña, Ignacio Socias y la actriz Daniela Lhorente. Con esta iniciativa, se cierra el quinto capítulo de un proyecto que busca visibilizar las riquezas de cada región a través de acciones con impacto social concreto.