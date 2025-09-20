Tornado en Linares deja más de 150 casas afectadas y más de 800 clientes sin electricidad

El alcalde de la comuna confirmó que al menos 150 viviendas resultaron afectadas, y que la reposición del servicio eléctrico podría demorar hasta la medianoche.

Un tornado de baja intensidad, clasificado como F-0, impactó este sábado a la ciudad de Linares, en la Región del Maule, generando importantes daños en techumbres, infraestructura eléctrica y árboles, además de dejar sin energía a cientos de hogares.

De acuerdo con la Red Geocientífica de Chile, el fenómeno fue breve, pero intenso, y generó voladuras de techos y caída de postes eléctricos, afectando gravemente a diversos sectores urbanos de la comuna.

El alcalde de Linares, Mario Meza, confirmó que al menos 150 casas resultaron afectadas. Además, informó que la reposición del suministro eléctrico no estaría disponible antes de la medianoche, debido a los daños de consideración provocados por el evento.

Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que 851 clientes permanecen sin electricidad, mientras cuadrillas trabajan en el restablecimiento del servicio.

A través de un comunicado, el municipio de Linares expresó su preocupación por los efectos del tornado y señaló que ya se está coordinando con los distintos organismos de emergencia para acelerar la respuesta y asistir a los vecinos afectados.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de videos y fotografías que muestran el paso del fenómeno, con imágenes de escombros volando, estructuras colapsadas y calles cubiertas de restos.

Aunque no se han reportado personas lesionadas, la magnitud del daño ha generado llamados de apoyo al Gobierno central.