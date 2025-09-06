País zona norte

Tormentas de arena y rachas de viento de hasta 110 km/h en 5 comunas del norte: Senapred actualiza alerta preventiva

Por CNN Chile

06.09.2025 / 17:28

Senapred actualizó la Alerta Temprana Preventiva para cinco comunas del norte del país por un evento meteorológico que se desarrollará este fin de semana.

Durante este este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), actualizó la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen por evento meteorológico.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Atacama:

Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco

  • Zona: Cordillera
  • Intensidad: 90 a 110 km/h
  • Vigencia: 7 de septiembre

 Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena

  • Zonas: Precordillera (40 a 60 km/h) y Cordillera (70 a 90 km/h)
  • Vigencia: 5 al 7 de septiembre

 Probables tormentas eléctricas

  • Zona: Precordillera y Cordillera
  • Vigencia: 7 de septiembre

 Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca

  • Zona: Cordillera
  • Acumulación: 15 a 20 cm
  • Vigencia: 7 de septiembre

Cabe destacar que la actualización de esta alerta constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y de las vulnerabilidades asociadas a la amenaza. Esto permite coordinar y activar al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

