Tormentas de arena y rachas de viento de hasta 110 km/h en 5 comunas del norte: Senapred actualiza alerta preventiva

Senapred actualizó la Alerta Temprana Preventiva para cinco comunas del norte del país por un evento meteorológico que se desarrollará este fin de semana.

Durante este este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), actualizó la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen por evento meteorológico.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Atacama:

Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco

Zona: Cordillera

Intensidad: 90 a 110 km/h

Vigencia: 7 de septiembre

Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena

Zonas: Precordillera (40 a 60 km/h) y Cordillera (70 a 90 km/h)

Vigencia: 5 al 7 de septiembre

Probables tormentas eléctricas

Zona: Precordillera y Cordillera

Vigencia: 7 de septiembre

Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca

Zona: Cordillera

Acumulación: 15 a 20 cm

Vigencia: 7 de septiembre

Cabe destacar que la actualización de esta alerta constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y de las vulnerabilidades asociadas a la amenaza. Esto permite coordinar y activar al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.