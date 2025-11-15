Tomás Vodanovic actualiza su estado de salud tras lesión que limitará su despliegue en terreno: “Vamos a ponerle paciencia”

El alcalde de Maipú entregó detalles sobre la rotura del tendón que lo obligará a reducir su despliegue en terreno y el deporte.

Este sábado, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, actualizó su estado de salud a propósito de la lesión que sufrió.

El jefe comunal reveló este viernes que sufrió una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera, situación que lo obligó a pausar sus actividades deportivas y limitar su despliegue en terreno.

“Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega”, señaló Vodanovic.

Actualización del estado de salud

En horas de esta mañana, Vodanovic actualizó y detalló sobre su estado de salud a través de una historia de Instagram, junto a una infografía para precisar el daño que sufrió.

A su vez, agradeció el apoyo que ha recibido tras la lesión severa. “Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo que me mandaron ayer. Vamos a ponerle paciencia y ganas a la recuperación”, señaló.

“Ese es el tendón de la cadera que me rompí, por algunas dudas”, precisó junto a la imagen de referencia.