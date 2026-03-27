Toledo y Ossandón chocan por gasto en traslados del Senado: Alcalde cuestiona monto y senador lo acusa de tergiversar

La polémica se abrió tras un reportaje sobre los más de $46 millones rendidos por el parlamentario en 2025 por concepto de traslados.

Un cruce público protagonizaron el senador Manuel José Ossandón y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, luego de que un reportaje de Radio Bío Bío expusiera que el parlamentario registró más de $46 millones en 2025 por concepto de traslados, un dato que abrió fuertes cuestionamientos sobre el uso de esos recursos.

La controversia comenzó cuando Toledo publicó un video en Instagram en alusión a esa cifra y apuntó directamente al gasto en bencina.

En su mensaje, ironizó con que, si se distribuyera ese monto en el año, equivaldría a unos $126 mil diarios en combustible, y deslizó que con una sola carga diaria se podría “ahorrar plata a todos los chilenos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matias Jair Toledo Herrera (@matiastoledoh)

Horas después, Ossandón respondió también por redes sociales y acusó al jefe comunal de interpretar de forma errónea la información.

Según el senador, el monto cuestionado no corresponde únicamente a combustible ni a gastos personales suyos, sino a una categoría más amplia de traslación asociada al trabajo de su equipo en el Senado.

“Se dice que yo gasté una fortuna, muchos millones de pesos en combustible, y el alcalde Toledo malintencionadamente hizo un video explicándolo”, afirmó Ossandón. Luego agregó que dentro de esos gastos hay distintos ítems y que uno de ellos considera combustible para varias personas que trabajan con él.

En su réplica, el parlamentario comparó esa situación con los gastos operativos de un municipio cuando un alcalde y su equipo salen a terreno. A partir de eso, también emplazó a Toledo a transparentar cuánto destina su administración a producción audiovisual, operadores políticos y cotizaciones de funcionarios.