La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sostuvo que hay avances “significativos” en la investigación por el secuestro en Chile del militar en retiro (r) Ronald Ojeda, y reiteró que el acuerdo con el régimen venezolano no es para efectuar persecuciones políticas.

En entrevista con Tele13 Radio, la jefa de gabinete fue enfática en sostener este martes que Chile ha sido un país crítico “de muchas dinámicas políticas que ha habido en Venezuela y lo menos que haríamos sería prestarnos para ser parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores”.

Al contrario, indicó, “lo que hemos favorecido es que haya diálogo, que la democracia funcione plenamente”.

En ese sentido, el periodista Iván Valenzuela le consultó a la titular de Gobierno si es que alguien del gobierno de Venezuela le preguntó al subsecretario Manuel Monsalve o a otra autoridad por Ojeda. “Absolutamente no. Nadie ha preguntado, nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que estén en esa naturaleza en Chile, como era el caso del señor Ojeda”, respondió.

“El secreto tiene que ver con el éxito de la investigación”

Respecto a los cuestionamientos que han surgido en parte del mundo político por el secreto de la investigación, la ministra comentó que el hecho de que no se sepa nada del caso, “no quiere decir que no pase nada”: “Aquí hay un esfuerzo investigativo, muy amplio, reforzado, siempre en los secuestros de esta naturaleza hay un foco muy importante, porque son delitos gravísimos”.

“Ahora, ¿por qué no se informa? Porque por la naturaleza de la investigación, es darle ventaja a los secuestradores que se conozca por dónde va la investigación (…). El secreto de la investigación tiene que ver con el éxito de la investigación”, continuó.

De este modo, Tohá enfatizó que en estos temas “no puede haber transparencia”. “Está prohibido por quien lleva a cargo la investigación, que es la Fiscalía, y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y efectivos en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”, agregó.

Sin embargo, sí sostuvo que “hay avances” en las diligencias, pero reiteró que no puede dar detalles. “Quien lleva a cargo las investigaciones en Chile es la Fiscalía, quien decreta el secreto es la Fiscalía y lo que hace el Gobierno es colaborar con la Fiscalía”, expresó.

Finalmente, la ministra del Interior comentó que tras el secuestro del empresario en la Región de O’Higgins hubo un aprendizaje en cómo abordar estos casos, los cuales están siendo aplicados y, en otro aspecto, indicó que, a su juicio, los avances en la investigación son significativos, “pero creo que no hay que calificarlos demasiado. Hay avances y hay que dejar a la Fiscalía trabajar. Tampoco, da para hablar de plazos al respecto.