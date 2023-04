“No debemos llegar a ese límite”. De esta forma se refirió la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a la posibilidad de llevar el proyecto de ley fusionado Nain-Retamal al Tribunal Constitucional (TC) para alterar su tramitación.

La noche de este lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado despachó la iniciativa con un duro revés que sufrió el gobierno del presidente Gabriel Boric ante el rechazo de la indicación que buscaba corregir el artículo que establece la presunción del uso justificado de las armas de servicio, más conocido como figura de defensa privilegiada, cuando se actúe en defensa propia, de terceros o para impedir un delito.

Esto provocó que los ministros Tohá y Luis Cordero (Justicia y Derechos Humanos) se retiraran de la instancia.

¿Acudir al TC?

En entrevista con Mega, la jefa de gabinete se refirió al planteamiento que han hecho parlamentarios oficialistas: “Nosotros no debemos llegar a ese límite, debemos tener una norma que sea aceptable por toda la sociedad, que sea equilibrada y apoye a las policías de una forma correcta”.

Luego de abandonar la comisión, la ministra Tohá anunció que, como Ejecutivo, “creemos que en la Sala del Senado puede haber un ánimo distinto al que se dio en la Comisión de Seguridad, que puede haber la voluntad y la disposición de acoger las inquietudes que hay, de mejorar la legislación y de insistir de dar una señal contundente a las policías, de que todo el espectro político apoya su labor y eso se hace con una buena ley”.

De este modo, en conversación con el medio citado, la secretaria de Estado indicó que “desde ese punto de vista, por ahora, nuestro esfuerzo está en la Sala de ambas cámaras y después veremos qué otros instrumentos tenemos. Todavía no nos hemos puesto en ese escenario porque estamos tratando de trabajar con lo que tenemos hoy al frente, que es la decisión del Parlamento”.

“Por supuesto que no es lo óptimo, porque qué es lo óptimo, lo que el Gobierno ha buscado e invita es a que el Parlamento construya un acuerdo en esta materia”, indicó.

Sobre calificar de “gallito fácil”: “A lo mejor no fue la mejor palabra”

Otro aspecto que abordó la ministra fue sobre la denominación de “gallito fácil” en torno al proyecto que hicieron autoridades de Gobierno. “Creo que en estos debates siempre es bueno ver cuando algunas palabras generaron sensibilidad y a lo mejor no fue la mejor palabra”, respondió.

“Pero en todo caso, lo que se buscó al emplear ese nombre es que no queremos una legislación que mañana se preste para eso. O sea, no podemos tener una legislación que dé la sensación de que las policías están amarrados de manos y no podemos tener una que dé la idea de que pueden hacer cualquier cosa y que no hay límite”, añadió.

Finalmente, Tohá sostuvo que “esos dos extremos tenemos que evitarlos, tenemos que lograr lo que tienen los países desarrollados, que son los que tienen las policías más fuertes del planeta. Las policías fuertes no están en los lugares donde no hay límites o control, están donde hay límites claros, concordados por la sociedad”.