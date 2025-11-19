Tohá advierte por influencia de Parisi, luego de que este invitara a Jara a su podcast: “Va a hacer bailar a todos a su ritmo”

Aunque el exabanderado del PDG, que obtuvo más de 2,5 millones de votos en la primera vuelta, reiteró que no respaldará a ninguno de los candidatos en competencia, instó a ambos a “salir a trabajar” y también los invitó a conversar en su podcast.

En medio de la carrera hacia la segunda vuelta presidencial, la exprecandidata Carolina Tohá llamó a actuar con cautela frente al rol que pretende asumir Franco Parisi, luego de que el excandidato del Partido de la Gente (PDG) invitara a Jeannette Jara, candidata oficialista, a participar en su podcast Bad Boys.

Aunque el exabanderado del PDG, que obtuvo más de 2,5 millones de votos en la primera vuelta, reiteró que no respaldará a ninguno de los candidatos en competencia, instó a ambos a “salir a trabajar” y también los invitó a conversar en su podcast, un espacio que ha sido determinante en su relación con sus seguidores.

Tohá: “Parisi va a hacer bailar a todos a su ritmo”

En conversación con La Tercera, la exministra PPD advirtió que Parisi buscará influir activamente en el debate político durante el balotaje.

“Parisi va a jugar con esto, va a jugar mucho, para allá, para acá, va a hacer bailar a todos a su ritmo”, señaló, llamando a tratar el tema con “la justa medida”.

Aun así, Tohá descartó riesgos para Jara en caso de que acepte la invitación.

“Ir al programa no es un peligro. Jeannette se maneja muy bien y tiene habilidad para poner límites cuando corresponde”, afirmó.

Una batalla por un electorado esquivo

La dirigenta destacó además la importancia del grupo de votantes que Parisi ha logrado consolidar por segunda elección consecutiva. “Él ha tenido un gran talento para recoger un electorado que es muy difícil de fidelizar. Él subió, Kast bajó. Aunque Kast tiene más votos porque la participación aumentó, su porcentaje cayó de 27% a 23%”, observó.

Tohá aclara su rol en el comando

Respecto de su participación en la campaña de Jara, Tohá confirmó que colaborará, pero descartó asumir una conducción estratégica.

“No creo que sea buena idea que yo encabece algo. Estoy rearmándome laboralmente, no puedo dedicarme 100% a la campaña, pero sí aportar desde un rol específico”, explicó.