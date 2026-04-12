“Todo se tiene que investigar”: Presidenta del Senado e indagatoria contra Camila Flores por presunto fraude al fisco

Paulina Núñez abordó la investigación contra la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco y recalcó que “todo se tiene que investigar”, pero que “tiene que operar la presunción de inocencia”.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la senadora Camila Flores, en el marco de un presunto fraude al fisco vinculado al uso de asignaciones parlamentarias.

Según antecedentes conocidos públicamente, la indagatoria apunta a un eventual mecanismo mediante el cual parte de los sueldos de asesores habría sido devuelto a la parlamentaria.

Consultada por la situación, Núñez recalcó en el programa Mesa Central de Canal 13 que “todo se tiene que investigar”, pero advirtió que en este tipo de casos “tiene que operar la presunción de inocencia”.

La senadora también indicó que ha mantenido contacto con Flores, asegurando que “ella está tranquila, inmediatamente puso todo a disposición (…) lo demás le corresponde al abogado de la senadora”.

En relación al rol institucional, la titular de la Cámara Alta planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, señalando que corresponde reforzar la labor del Consejo de Asignaciones, junto con el funcionamiento del contralor del Senado.

Respecto al uso de recursos públicos, Núñez sostuvo que “son recursos públicos y tienen que ir, en la forma y en el fondo, a donde están destinados. Objetivamente, hoy día los recursos están destinados a hacer una labor parlamentaria como corresponde”.

Asimismo, precisó que los controles actuales tienen un alcance limitado: “El control llega hasta que se le deposita o paga a cada persona. Lo que ocurre después ya depende de uno”.

Pero insistió en que “todo se tiene que investigar, incluso lo que surge de manera anónima, y también es vital la presunción de inocencia”.