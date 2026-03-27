“Tía Rica” anuncia remate de monedas de oro por más de $60 millones de pesos: ¿Cómo y cuándo entrar a la subasta?

La Dirección General del Crédito Prendario, conocida como “Tía Rica”, detalló que se subastarán un total de 78 monedas de oro chilenas y mexicanas.

Este viernes, la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), popularmente llamada “Tía Rica“, anunció que el próximo jueves 9 de abril se llevará a cabo un remate de 78 monedas de oro de origen chileno y mexicano.

El valor base del conjunto de estas piezas supera los $60 millones y, aparte de las monedas, también se subastarán piezas de 21,6 quilates, de diverso gramaje, que en total suman 1.779,78 gramos de oro.

Desde la Dicrep fijaron el monto mínimo de adjudicación en $60.819.000, aunque proyectan que en la puja la cifra podría incluso duplicarse.

Entre las monedas a subastar se encuentran ejemplares chilenos de 100 pesos “Cóndor” acuñados entre las décadas de 1940 y 1970, mientras que las piezas mexicanas contemplan monedas “Centenario” de 50 pesos. Además, se contemplan monedas de menor denominación, medallas conmemorativas y monedas sin acuñar.

Las ganancias que obtenga la Dicrep de estas piezas, que fueron decomisadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, serán destinadas a programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

¿Cómo acceder a la subasta de la “Tía Rica”?