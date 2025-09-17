Terminó con su oreja mordida: Alcalde de Melipeuco fue hospitalizado tras ataque en su contra de funcionario municipal

El edil Alejandro Cuminao fue trasladado al Hospital de Temuco a raíz de la gravedad de la lesión que sufrió.

El alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, tuvo que dirigirse hasta el Hospital Regional de Temuco luego de ser atacado por un funcionario municipal en el marco de una actividad de Fiestas Patrias.

Según la información entregada por Radio Biobío, Cuminao fue trasladado al recinto asistencial luego que el sujeto se abalanzara sobre él y le provocara una herida en su oreja.

Israel Campusano, seremi de Seguridad Pública de la región, detalló que la autoridad comunal sufrió una herida “grave”, lo que motivó su traslado inmediato al hospital.

Del mismo modo, detalló que el hecho se produjo en el marco de “una actividad de carácter municipal, una persona que tiene vínculo laboral con el municipio se habría abalanzado sobre el alcalde, mordiendo su oreja y generando esta lesión”.

Preliminarmente, también indicó que el atacante habría estado ebrio al momento de los hechos.

Por su parte, el causante de la agresión fue detenido por funcionarios policiales.