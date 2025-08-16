Tercera edición del Trail Running Coyhaique 2025 reune a más de mil personas

La actividad tuvo la participación de 350 corredores, la mitad de ellos provenientes de otras regiones y países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Rapa Nui, y la presencia de más de mil personas entre familias, acompañantes y turistas.

Este sábado se llevó a cabo la tercera edición del Trail Running Coyhaique 2025, el que se realizó en el Parque CMPC El Cóndor.

La actividad tuvo la participación de 350 corredores, la mitad de ellos provenientes de otras regiones y países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Rapa Nui, y la presencia de más de mil personas entre familias, acompañantes y turistas.

La carrera, considerada ya la más importante del sur de Chile ofreció parajes como senderos rodeados de lengas, ñirres y coigües, arroyos cristalinos. Desde los 400 metros infantiles hasta los 21 kilómetros para expertos, cada tramo ofreció la mezcla perfecta de exigencia y belleza natural.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, afirmó que “estamos muy contentos con el resultado. Esta es la tercera versión, en el próximo año vienen otras más y por supuesto que no tan solo con esto rompemos la estacionalidad en meses donde lo necesitamos, sino que además también aumentamos el turismo, desarrollamos un destino que es proyecto y que es corazón de la ciudad”.