“Tenemos que ordenar el país”: Ministra Steinert y medidas del Gobierno en materia migratoria

El Ejecutivo intensificó los operativos de fiscalización migratoria, centrando sus esfuerzos en identificar ingresos irregulares y revisar antecedentes judiciales para eventuales procesos de expulsión.

A un mes del inicio de la actual administración, el Ejecutivo intensificó su agenda en materia migratoria con énfasis en controles y operativos policiales.

Desde Puente Alto, en una actividad junto a las policías, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó en conversación con 24 Horas los avances y desafíos en esta área, subrayando la necesidad de fortalecer la presencia estatal en terreno.

“La sensación es que tenemos que seguir trabajando en terreno y seguir recuperando terreno”, sostuvo la autoridad, aludiendo a las acciones desplegadas durante las últimas semanas.

En ese contexto, explicó que uno de los ejes principales ha sido la detección de personas que ingresaron al país de manera irregular. Según detalló, el objetivo es identificar su situación y adoptar medidas conforme a la normativa vigente.

“También (necesitamos) saber quién está en nuestra casa. Es sumamente importante que las personas que han ingresado en forma regular y realizan un trabajo honesto, bienvenidos sean. Pero aquellos que cuyo ingreso fue irregular, no corresponde”, señaló Steinert.

La ministra agregó que se están llevando a cabo procedimientos para revisar antecedentes judiciales, incluyendo eventuales órdenes de detención, y avanzar en procesos de retorno cuando corresponda.

“Tenemos que realizar todas las acciones para que vuelvan a sus países. Tenemos que ver quiénes tienen órdenes de detención. No es posible que evadan la acción de la justicia y nosotros no hagamos nada”, afirmó.

Finalmente, la secretaria de Estado reiteró el foco del Gobierno en esta materia: “Tenemos que ordenar el país”.