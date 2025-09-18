País temblor

Temblor se registra en la Región de Antofagasta: ¿De cuánto fue su magnitud?

Por CNN Chile

18.09.2025 / 14:26

Desde el Centro Sismológico Nacional (CSN) detallaron que el movimiento telúrico ocurrió a 194 kilómetros de profundidad.

La tarde de este jueves, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Antofagasta.

¿De qué magnitud fue el movimiento?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 14:14 horas y alcanzó una magnitud de 3,7.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 93.65 kilómetros al sureste de Socaire, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 194.1 kilómetros.

