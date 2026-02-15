País temblor

Temblor se registra en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?

Por CNN Chile

15.02.2026 / 10:59

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 34.8 kilómetros.

Este domingo, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor en Coquimbo?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 10:45 horas y alcanzó una magnitud de 4.2.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 18.84 kilómetros al noroeste de Canela Baja, en la comuna de Canela, a una profundidad de 34.8 kilómetros.

Cabe recordar que un sismo de magnitud 6.1 sacudió el pasado jueves a la región. Este ocurrió específicamente al oeste de Punitaqui, a poca distancia del ocurrido este domingo.

