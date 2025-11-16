Temblor se percibe en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 44.1 kilómetros.
Este domingo, en medio de las elecciones 2025, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 15:25 horas y alcanzó una magnitud de 3.7.
El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 35.66 kilómetros al suroeste de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera, a una profundidad de 44.1 kilómetros.
Hora Local: 2025/11/16 15:25:05, mag: 3.7, Lat: -29.44, Lon: -71.76, Prof: 44.1, Loc : 35.66 km al SO de Punta de Choros
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 16, 2025
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.