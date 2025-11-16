País temblor

Temblor se percibe en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?

Por CNN Chile

16.11.2025 / 15:42

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 44.1 kilómetros.

Este domingo, en medio de las elecciones 2025, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor en Coquimbo?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 15:25 horas y alcanzó una magnitud de 3.7.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 35.66 kilómetros al suroeste de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera, a una profundidad de 44.1 kilómetros.

