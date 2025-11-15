País temblor

Temblor remece el norte del país: ¿Qué magnitud alcanzó y dónde fue el epicentro?

Por CNN Chile

15.11.2025 / 14:00

El sismo ocurrió a una profundidad de 34.7 kilómetros, según señaló el Centro Sismológico Nacional (CSN).

La tarde de este sábado, un temblor de baja intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor en Coquimbo?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a eso de las 13:45 horas y alcanzó una magnitud de 4,7.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 6.51 kilómetros al este del Parque Nacional Fray Jorge, en la Región de Coquimbo, a una profundidad de 34.7 kilómetros.

