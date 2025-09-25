País temblor

Temblor remece a los habitantes de la Región de Tarapacá: Shoa descartó riesgo de tsunami

Por CNN Chile

25.09.2025 / 15:22

{alt}

El movimiento telúrico ocurrió a 24.15 kilómetros al sureste de Camiña, cerca de Iquique. Revisa los detalles.

Este jueves, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Atacama.

¿De qué magnitud fue el movimiento telúrico?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 15:11 horas y alcanzó una magnitud de 5,3.

El sismo tuvo lugar a 24.15 kilómetros al sureste de Camiña, cerca de Iquique, en la región de Atacama, a una profundidad de 107.9 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Temblor remece a los habitantes de la Región de Tarapacá: Shoa descartó riesgo de tsunami
Ni dudó: Cóndor nacional predice "a lo pulpo Paul" el resultado del debut de Chile contra Nueva Zelanda en el Mundial sub 20
"Sin él no estaría acá": Las palabras del presidente Boric en reencuentro con Giorgio Jackson en homenaje a Pepe Mujica
Starbucks cierra más de 400 tiendas en Estados Unidos en medio de masiva reestructuración
Rusia duplica las importaciones de salmón de Chile
En octubre comienza cobro de IVA para compras en plataformas extranjeras como Shein o AliExpress: SII explica cómo funcionará