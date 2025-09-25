Temblor remece a los habitantes de la Región de Tarapacá: Shoa descartó riesgo de tsunami

El movimiento telúrico ocurrió a 24.15 kilómetros al sureste de Camiña, cerca de Iquique. Revisa los detalles.

Este jueves, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Atacama.

¿De qué magnitud fue el movimiento telúrico?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 15:11 horas y alcanzó una magnitud de 5,3.

El sismo tuvo lugar a 24.15 kilómetros al sureste de Camiña, cerca de Iquique, en la región de Atacama, a una profundidad de 107.9 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Hora Local: 2025/09/25 15:11:44, mag: 5.3, Lat: -19.49, Lon: -69.3, Prof: 107.9, Loc : 24.15 km al SE de Camiña — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 25, 2025