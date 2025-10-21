País temblor

Temblor de mediana intensidad sacude la zona central de Chile

Por CNN Chile

21.10.2025 / 11:17

El movimiento se percibió a las 11:08 horas en distintas comunas de la zona central.

Un temblor de mediana intensidad se percibió la mañana de este martes en la zona central de Chile, causando inquietud entre habitantes.

De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento se registró a las 11:08 horas y fue perceptible en localidades como Los Andes, San Felipe y sectores de la Región Metropolitana.

Según datos del Centro Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 5,0, con epicentro a 80 kilómetros al noreste de Los Andes y una profundidad de 126 kilómetros.

