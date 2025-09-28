Temblor de mediana intensidad sacude Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami para las costas del país

El movimiento telúrico se registró a las 18:37 hora local, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de la localidad de Camiña y a una profundidad de apenas 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este domingo por la tarde la Región de Tarapacá, sin provocar daños ni riesgo de tsunami, según informaron las autoridades.

El movimiento telúrico se registró a las 18:37 hora local, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de la localidad de Camiña y a una profundidad de apenas 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas del país.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señaló el organismo a través de redes sociales.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que no se han reportado daños a personas, infraestructura ni interrupciones en los servicios básicos.