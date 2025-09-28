País temblor

Temblor de mediana intensidad sacude Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami para las costas del país

Por CNN Chile

28.09.2025 / 18:52

{alt}

El movimiento telúrico se registró a las 18:37 hora local, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de la localidad de Camiña y a una profundidad de apenas 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este domingo por la tarde la Región de Tarapacá, sin provocar daños ni riesgo de tsunami, según informaron las autoridades.

El movimiento telúrico se registró a las 18:37 hora local, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de la localidad de Camiña y a una profundidad de apenas 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas del país.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señaló el organismo a través de redes sociales.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que no se han reportado daños a personas, infraestructura ni interrupciones en los servicios básicos.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Isabel Allende y el problema de transar libertades por seguridad: "No necesitamos una dictadura para eso"
Cadem: Evelyn Matthei acorta distancia con Kast y Kaiser supera a Parisi en intención de voto por primera vez con un 11%
Allende y los riesgos de derivas autoritarias: "Lo primero que atacan son los derechos de la mujer"
Influyentes, capítulo 72: Isabel Allende
Patricio Toledo sufre infarto en pleno homenaje de la Universidad Católica: Fue reanimado y está estable
Temblor de mediana intensidad sacude Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami para las costas del país