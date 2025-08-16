Temblor de mediana intensidad fue percibido en la Región de Atacama la mañana de este sábado

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:01 horas a 22 kilómetros al noroeste de Vallenar, en la región de Atacama. Senapred no reportó daños.

Un nuevo sismo se registró durante la mañana de este sábado 16 de agosto en la zona norte del país. El movimiento, de magnitud 3.8, ocurrió a las 11:01 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los datos del organismo, el epicentro se ubicó a 22 kilómetros al noroeste de Vallenar, en la región de Atacama, con una profundidad de 72 kilómetros.

Por el momento, el Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura ni alteraciones en los servicios básicos producto del temblor.

Chile es considerado uno de los países más sísmicos del mundo, registrando entre 10 y 20 movimientos telúricos diarios, en su mayoría de baja intensidad.