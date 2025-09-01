Temblor de mediana intensidad remece la región de Coquimbo: ¿Cuál fue su magnitud?

El movimiento telúrico ocurrió cerca de la ciudad de Ovalle. Revisa los detalles.

La mañana de este lunes, un temblor de mediana intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor en Coquimbo?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 9:48 horas y alcanzó una magnitud de 4,4.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 2,94 kilómetros al suroeste de Ovalle, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 51.8 kilómetros.

“A través del Sinapred se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”, señalaron desde el Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres).

Hora Local: 2025/09/01 09:48:02, mag: 4.4, Lat: -30.62, Lon: -71.22, Prof: 51.8, Loc : 2.94 km al SO de Ovalle — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 1, 2025