Temblor en Chile hoy: Último sismo fue al noroeste de Tongoy

El Centro Sismológico Nacional registró múltiples movimientos durante la madrugada y mañana de este sábado. El más fuerte alcanzó magnitud 4.1 al norte de Mina Collahuasi.

Chile volvió a experimentar una jornada sísmica este sábado 16 de agosto, con varios movimientos telúricos percibidos en distintas zonas del país, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

El último registrado ocurrió a las 09:59 horas, con una magnitud de 2.6, a 8 kilómetros al noroeste de Tongoy, con una profundidad de 36 kilómetros.

Otros sismos de la jornada

04:08: Magnitud 4.1, 67 km al norte de Mina Collahuasi, 139 km de profundidad.

Magnitud 4.1, 67 km al norte de Mina Collahuasi, 139 km de profundidad. 06:47: Magnitud 3.5, 62 km al noreste de Socaire, 284 km de profundidad.

Magnitud 3.5, 62 km al noreste de Socaire, 284 km de profundidad. 06:57: Magnitud 3.8, 92 km al oeste de Taltal, 32 km de profundidad.

Magnitud 3.8, 92 km al oeste de Taltal, 32 km de profundidad. 08:01: Magnitud 2.6, 13 km al noroeste de Tongoy, 37 km de profundidad.

Magnitud 2.6, 13 km al noroeste de Tongoy, 37 km de profundidad. 09:46: Magnitud 2.6, 18 km al norte de Pica, 87 km de profundidad.

Magnitud 2.6, 18 km al norte de Pica, 87 km de profundidad. 09:53: Magnitud 2.6, 43 km al suroeste de Ollagüe, 132 km de profundidad.

De acuerdo con el CSN, en Chile se registran entre 10 y 20 temblores diarios, lo que lo convierte en uno de los países más sísmicos del mundo. La entidad mantiene un monitoreo constante para informar oportunamente en caso de un evento de mayor magnitud.