Temblor remece a Antofagasta durante la mañana de este lunes

El sismo se registró a las 09:08 de la mañana, 13 kilómetros al noreste de Caleta El Cobre.

Un temblor se registró durante la mañana de este lunes 13 de abril en el norte del país, en la Región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,1 con una profundidad de 34 kilómetros.

El evento fue localizado a 13 kilómetros al noreste de Caleta El Cobre -cerca de la frontera chilena con Argentina- y se registró a las 09:08 de la mañana.

Desde Senapred informaron que continúan “evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental”.