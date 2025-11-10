Fuerte temblor afecta a costa de la Región de Antofagasta durante este lunes: SHOA descartó riesgo de tsunami

El sismo ocurrió a las 07:49 horas a 48 kilómetros de Mejillones.

Un fuerte temblor afectó a la Región de Antofagasta durante la mañana de este lunes 10 de noviembre.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 07:49 horas, 48 kilómetros al suroeste de Mejillones.

El sismo tuvo una magnitud de 5,4 y una profundidad de 58 kilómetros.

PRELIMINAR Hora Local: 2025/11/10 07:49:30, mag: 5.4, Lat: -23.4, Lon: -70.78, Prof: 58.65, Loc: 48.03 km al SO de Mejillones — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 10, 2025

Desde Senapred indicaron que el SHOA indicó que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.