Fuerte temblor afecta a costa de la Región de Antofagasta durante este lunes: SHOA descartó riesgo de tsunami
El sismo ocurrió a las 07:49 horas a 48 kilómetros de Mejillones.
Un fuerte temblor afectó a la Región de Antofagasta durante la mañana de este lunes 10 de noviembre.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 07:49 horas, 48 kilómetros al suroeste de Mejillones.
El sismo tuvo una magnitud de 5,4 y una profundidad de 58 kilómetros.
PRELIMINAR Hora Local: 2025/11/10 07:49:30, mag: 5.4, Lat: -23.4, Lon: -70.78, Prof: 58.65, Loc: 48.03 km al SO de Mejillones
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 10, 2025
Desde Senapred indicaron que el SHOA indicó que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
— SENAPRED (@Senapred) November 10, 2025