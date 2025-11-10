País temblor

Fuerte temblor afecta a costa de la Región de Antofagasta durante este lunes: SHOA descartó riesgo de tsunami

Por CNN Chile

10.11.2025 / 08:06

{alt}

El sismo ocurrió a las 07:49 horas a 48 kilómetros de Mejillones.

Un fuerte temblor afectó a la Región de Antofagasta durante la mañana de este lunes 10 de noviembre.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 07:49 horas, 48 kilómetros al suroeste de Mejillones.

El sismo tuvo una magnitud de 5,4 y una profundidad de 58 kilómetros.

Desde Senapred indicaron que el SHOA indicó que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

DESTACAMOS

LO ÚLTIMO

Servicios Eventual segunda vuelta presidencial: Revisa cuándo sería y si es obligatorio ir a votar
Ministra Aurora Williams aborda debate por implementación de la Ley SBAP: ¿Qué se viene?
Comienza segunda etapa de intervención en Barrio Meiggs para sacar toldos azules
Fuerte temblor afecta a costa de la Región de Antofagasta durante este lunes: SHOA descartó riesgo de tsunami
Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Hasta cuándo puedo acreditar cargas familiares para acceder a un monto extra?
Último debate presidencial antes de las elecciones: ¿A qué hora es y dónde verlo?