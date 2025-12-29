País teletón

Teletón revela la recaudación total de la campaña 2025: ¿Cuántos miles de millones se juntaron?

Por CNN Chile

29.12.2025 / 13:23

La Teletón y el Banco de Chile informaron el monto final tras sumar los aportes realizados a través de cajas auxiliares, cajas buzón y otros canales del banco que no habían sido contabilizados.

Este lunes, Teletón y Banco de Chile informaron el monto total de la recaudación de la campaña Teletón 2025, iniciativa que este año volvió a contar con una maratón televisiva transmitida en cadena nacional.

Gracias a los aportes de millones de personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil —realizados tanto en Chile como en el extranjero a través de la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile—, la campaña logró nuevamente cumplir y superar su meta.

El gerente general del banco, Eduardo Ebensperger, valoró el compromiso de quienes participaron en la campaña. “Agradezco profundamente a cada aportante y a los más de 7 mil voluntarios del banco, cuyo compromiso y vocación de servicio reflejan los valores que nos inspiran a diario”.

Por su parte, la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, sostuvo que “esta recaudación es, ante todo, una señal de confianza y compromiso del país con la rehabilitación y la inclusión. En Teletón asumimos ese respaldo con responsabilidad y transparencia: cada aporte se transforma en atenciones, equipamientos y la posibilidad de continuar entregando tratamientos integrales y gratuitos”.

¿Cuál es el monto total que se alcanzó en la Teletón 2025?

  • El pasado domingo 30 de noviembre, la Teletón superó el monto objetivo de la cruzada, alcanzando una recaudación parcial de $44.253.268.546, lo que representó un incremento cercano a $4 mil millones en comparación con el último cómputo de la edición 2024.
  • Una vez incorporados los aportes realizados a través de cajas auxiliares, cajas buzón y otros canales del Banco de Chile que no fueron contabilizados durante la transmisión televisiva, además de la formalización de donaciones comprometidas, la recaudación final alcanzó un total de $50.202.554.528.

¿De dónde vienen los aportes a la Teletón 2025?

  • En cuanto al origen de los aportes, las personas concentraron el 70% del total recaudado, mientras que las empresas representaron el 30% restante, distribución que desde la organización dijeron que vuelve a reflejar el compromiso ciudadano con una de las principales iniciativas solidarias del país.

