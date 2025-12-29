Teletón revela la recaudación total de la campaña 2025: ¿Cuántos miles de millones se juntaron?

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
La Teletón y el Banco de Chile informaron el monto final tras sumar los aportes realizados a través de cajas auxiliares, cajas buzón y otros canales del banco que no habían sido contabilizados.
Este lunes, Teletón y Banco de Chile informaron el monto total de la recaudación de la campaña Teletón 2025, iniciativa que este año volvió a contar con una maratón televisiva transmitida en cadena nacional.
Gracias a los aportes de millones de personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil —realizados tanto en Chile como en el extranjero a través de la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile—, la campaña logró nuevamente cumplir y superar su meta.
El gerente general del banco, Eduardo Ebensperger, valoró el compromiso de quienes participaron en la campaña. “Agradezco profundamente a cada aportante y a los más de 7 mil voluntarios del banco, cuyo compromiso y vocación de servicio reflejan los valores que nos inspiran a diario”.
Por su parte, la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, sostuvo que “esta recaudación es, ante todo, una señal de confianza y compromiso del país con la rehabilitación y la inclusión. En Teletón asumimos ese respaldo con responsabilidad y transparencia: cada aporte se transforma en atenciones, equipamientos y la posibilidad de continuar entregando tratamientos integrales y gratuitos”.
