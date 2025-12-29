Teletón revela la recaudación total de la campaña 2025: ¿Cuántos miles de millones se juntaron?

La Teletón y el Banco de Chile informaron el monto final tras sumar los aportes realizados a través de cajas auxiliares, cajas buzón y otros canales del banco que no habían sido contabilizados.

Este lunes, Teletón y Banco de Chile informaron el monto total de la recaudación de la campaña Teletón 2025, iniciativa que este año volvió a contar con una maratón televisiva transmitida en cadena nacional.

Gracias a los aportes de millones de personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil —realizados tanto en Chile como en el extranjero a través de la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile—, la campaña logró nuevamente cumplir y superar su meta.

El gerente general del banco, Eduardo Ebensperger, valoró el compromiso de quienes participaron en la campaña. “Agradezco profundamente a cada aportante y a los más de 7 mil voluntarios del banco, cuyo compromiso y vocación de servicio reflejan los valores que nos inspiran a diario”.

Por su parte, la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, sostuvo que “esta recaudación es, ante todo, una señal de confianza y compromiso del país con la rehabilitación y la inclusión. En Teletón asumimos ese respaldo con responsabilidad y transparencia: cada aporte se transforma en atenciones, equipamientos y la posibilidad de continuar entregando tratamientos integrales y gratuitos”.

¿Cuál es el monto total que se alcanzó en la Teletón 2025?

El pasado domingo 30 de noviembre, la Teletón superó el monto objetivo de la cruzada, alcanzando una recaudación parcial de $44.253.268.546 , lo que representó un incremento cercano a $4 mil millones en comparación con el último cómputo de la edición 2024.

Una vez incorporados los aportes realizados a través de cajas auxiliares, cajas buzón y otros canales del Banco de Chile que no fueron contabilizados durante la transmisión televisiva, además de la formalización de donaciones comprometidas, la recaudación final alcanzó un total de $50.202.554.528.

¿De dónde vienen los aportes a la Teletón 2025?