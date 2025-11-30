¡Teletón 2025 logró la meta! Cuál fue el monto final, qué artistas se presentaron y las sorpresas que dejó el cierre en el Estadio Nacional

En el cierre desde el Estadio Nacional, Don Francisco agradeció a la ciudadanía y al mundo privado, y anunció que en 2026 la red de Teletón contará con 16 institutos, incluyendo nuevos centros en Concepción y Chillán.

La Teletón 2025 volvió a cumplir su objetivo.

En el cierre de la cruzada solidaria, realizado en el Estadio Nacional, la campaña alcanzó un cómputo final de $44.253.268.546, superando la meta de $40.502.617.946 fijada para esta versión.

El momento clave llegó de madrugada, cuando Mario Kreutzberger entregó la cifra definitiva tras una seguidilla de donaciones del mundo empresarial y del público.

Entre ellas, destacó un aporte superior a los mil millones de pesos de Unimarc y, hacia el final de la noche, una donación de $3 mil millones por parte de la CPC, la mayor de la jornada.

“Ha sido una jornada larga, dura, difícil. Tenemos que agradecerle a todo Chile, a los empresarios, a nuestros auspiciadores, a todos los que nos colaboraron. El próximo año tendremos 16 institutos. Uno nuevo en Concepción y otro en Chillán”, señaló Don Francisco al confirmar que la meta se había cumplido.

En la tarde, el escenario parecía más ajustado; pues la transmisión desde el Teatro Teletón cerró cerca de las 21:00 horas, con cerca del 50% del objetivo reunido.

El tramo final desde el Estadio Nacional, en tanto, mantuvo un crecimiento sostenido durante la noche, mismo que permitió superar la cifra.

Los detalles de la noche de cierre y regreso al mítico Estadio Nacional

Esta versión marcó, además, el regreso de la Teletón al Estadio Nacional, luego de tres años con cierres fuera del coliseo de Ñuñoa.

La obertura tuvo un guiño futbolero y a la historia del lugar para la campaña, con una intervención en pantalla que incluyó una recreación de Julio Martínez y un repaso por niños símbolo y momentos emblemáticos de la cruzada.

También hubo un segmento de magia a cargo de Jean Paul Olhaberry junto al niño embajador Alan García.

Myriam Hernández, en tanto, estuvo a cargo de interpretar el himno 2025.

El bloque de artistas internacionales estuvo encabezado por Pablo Alborán, Ana Torroja, Lucero y Paulina Rubio, además de nombres chilenos como Noche de Brujas, María José Quintanilla, Emilia Dides, Brayon, Nico Ruiz, Zúmbale Primo, Gino Mella y otros invitados.