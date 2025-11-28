Teletón 2025: ¿Cuáles son los humoristas que se presentarán en el esperado evento caritativo?

La Teletón 2025, que se desarrollará desde la noche del viernes 28 hasta la madrugada del sábado 29 de noviembre, destaca por una extensa programación de humor que incluye desde shows sorpresa hasta homenajes a clásicos televisivos.

Los escenarios del Teatro Teletón y el Estadio Nacional albergarán más de 27 horas de entretenimiento, donde los comediantes serán protagonistas clave para apoyar la rehabilitación de niños.

Segmentos humorísticos destacados

El bloque inicial en el Teatro Teletón ofrecerá un show de humor sorpresa entre las 22:00 y 02:00 horas. Posteriormente, en la trasnoche, se presentará el icónico sketch ‘La Oficina’ del programa Jappening con Ja, con la participación de figuras como Sammis Reyes, Patricio Torres y Martín Carcamo.

Además, se incluirá ‘Detrás del Muro’, otro referente del humor reciente. La mañana familiar contará con el payaso Plim Plim, mientras que la tarde verá el regreso de ‘La Cuatro’. El cierre en el Estadio Nacional estará a cargo de Stefan Kramer, uno de los comediantes más populares de Chile, consolidando el humor como pilar fundamental de esta edición.