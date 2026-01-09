Taxista fue detenido tras atropellar a carabinero al intentar evitar fiscalización

El conductor terminó chocando a algunas cuadras del lugar donde estaban apostados funcionarios y personal municipal, por lo que logró ser detenido.

Un funcionario de Carabineros fue atropellado esta manaña por un taxista cuando realizaba fiscalizaciones vehiculares en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Según información policial el hecho tuvo lugar a eso de las 10:45 de la mañana de este viernes, cuando la policía realizaba un control en calle Nicasio Retamales, una de las calles que enmarca los terminales de buses en la Alameda.

Allí, al intentar controlar al taxista, este reinició la marcha y atropelló al carabinero, impactándolo contra otro vehículo estacionado detrás.

El taxista fue finalmente detenido en Avenida 5 de Abril tras chocar un vehículo municipal.

En tanto, el funcionario fue trasladado hasta el hospital institucional para ser atendida, donde se encuentra estable.