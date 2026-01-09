País estación central

Taxista fue detenido tras atropellar a carabinero al intentar evitar fiscalización

Por CNN Chile

09.01.2026 / 19:36

{alt}

El conductor terminó chocando a algunas cuadras del lugar donde estaban apostados funcionarios y personal municipal, por lo que logró ser detenido.

Un funcionario de Carabineros fue atropellado esta manaña por un taxista cuando realizaba fiscalizaciones vehiculares en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Según información policial el hecho tuvo lugar a eso de las 10:45 de la mañana de este viernes, cuando la policía realizaba un control en calle Nicasio Retamales, una de las calles que enmarca los terminales de buses en la Alameda.

Allí, al intentar controlar al taxista, este reinició la marcha y atropelló al carabinero, impactándolo contra otro vehículo estacionado detrás.

El taxista fue finalmente detenido en Avenida 5 de Abril tras chocar un vehículo municipal.

En tanto, el funcionario fue trasladado hasta el hospital institucional para ser atendida, donde se encuentra estable.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Taxista fue detenido tras atropellar a carabinero al intentar evitar fiscalización
Ejército israelí asegura haber atacado posiciones de Hezbollah en diversas zonas de El Líbano
Detienen a las dos mujeres presuntamente involucradas en robo en Mallplaza Norte durante alarma de incendio
Organizan más de 1.000 protestas en EE.UU. para exigir que ICE abandone las comunidades tras tiroteo que mató a Renee Good
"Transición democrática no es prioridad para EE.UU.": Análisis del escenario en Venezuela a una semana del ataque norteamericano
Chilenos en el Dakar se mantienen firmes en el cierre de la quinta etapa