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Suspensión de clases para este viernes en establecimientos de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío: Revisa el listado completo

Por CNN Chile

01.08.2025 / 07:36

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La medida fue adoptada a raíz de las complicaciones generadas por el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Durante las últimas horas, el Ministerio de Educación reportó la suspensión de clases en 167 establecimientos educacionales en cinco regiones a raíz del sistema frontal que está afectando al país.

La medida regirá para 4 establecimientos en Antofagasta, 122 en Coquimbo, 23 en Valparaíso, 1 en el Maule y 17 en el Biobío.

Puedes ver el listado completo a continuación:

Región de Antofagasta

Comuna  Nombre del establecimiento  Dependencia 
MARÍA ELENA  ESCUELA ARTURO PÉREZ CANTO  SLEP 
MARÍA ELENA  LICEO H.C. T.P. MARÍA ELENA  SLEP 
TOCOPILLA  LICEO POLITÉCNICO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DIEGO PORTALES PALAZUELOS  SLEP 
TOCOPILLA  ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA  SLEP 

 

Región de Coquimbo

Comuna  Nombre del establecimiento  Dependencia 
MONTE PATRIA  LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA EL PALQUI  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA HUATULAME  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DE TULAHUEN  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BÁSICA WENCESLAO VARGAS  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA DE FLOR DEL VALLE  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA JUNTAS  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  COLEGIO RÍO GRANDE  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA SANTA BERNARDITA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA ESPERANZA DE HUANA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA CHILECITO  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA LOS MORALES  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  COLEGIO CERRO GUAYAQUIL  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  COLEGIO LA VILLA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  COLEGIO MASTTAY  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA EL MAQUI  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA FRONTERA LAS RAMADAS  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA EL MAITÉN  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA DE HUANILLA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS MOLLES  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA SOL DE LAS PRADERAS  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BÁSICA LA UNIÓN  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BÁSICA EL TAYAN  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA GUSTAVO CONTRERAS CASTRO  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE PEJERREYES  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA LOS CLONQUIS  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BUENAVENTURA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA SOL DEL CUYANO  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BÁSICA COLLIGUAY  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA HÉROES DE CHILE  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BÁSICA PABLO NERUDA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BÁSICA HACIENDA VALDIVIA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA MARCELA PAZ  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA CARMELA PRAT  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA INÉS DE SUAREZ  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA PROFESOR MANUEL ORTIZ QUINTANA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA LOS PERALES DE CAMPANARIO  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA LA VARIOLA  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  ESCUELA BÁSICA LOS ANGELES DE RAPEL  MUNICIPAL 
MONTE PATRIA  COLEGIO BÁSICO RENACER DE CERRILLOS  MUNICIPAL 
COQUIMBO  COLEGIO SANTA MARÍA DEL REFUGIO  PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA  COLEGIO CERRO GRANDE  PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA  ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN  PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA  COLEGIO TRINITY  PARTICULAR SUBVENCIONADO 
COQUIMBO  COLEGIO ALTAZOR  PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA  COLEGIO QUEBRADA DE TALCA  MUNICIPAL 
VICUÑA  COLEGIO LEONARDO DA VINCI – VICUÑA  PARTICULAR SUBVENCIONADO 
VICUÑA  ESCUELA JUAN RENDIC  MUNICIPAL 
VICUÑA  ESCUELA EDMUNDO VIDAL CÁRDENAS  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL DE ADULTOS  MUNICIPAL 
ILLAPEL  LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS  MUNICIPAL 
ILLAPEL  LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA VALLE DEL CHOAPA  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA SAN RAFAEL DE ROZAS  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA JORGE ARACENA RAMOS  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA CLEMENCIA VILLARROEL  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA CAMILO HENRIQUEZ  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA GRACIELA DÍAZ ALLENDE  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA MATANCILLA  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA CHOAPA LINDO  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA VILLA LOS NARANJOS  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA TUNGA SUR  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA ASIENTO VIEJO  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA LAS CHINCHILLAS DE COCOU  MUNICIPAL 
SALAMANCA  LICEO DE SALAMANCA  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA MATILDE SALAMANCA  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA DIAGUITAS DE CHALINGA  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA TRANQUILLA  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA BERTA HIDALGO BARAHONA  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA EL TAMBO  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA CHILLEPIN  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA GUISELA GAMBOA SALINAS  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA COIRON  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA QUELEN BAJO  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA GUILLERMO BARRIOS VARGAS  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA JULIO ECHAVARRIA  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA SAN AGUSTIN  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA BÁSICA PANGUESILLO  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA LOS CORRALES  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA MUNICIPAL COLLIGUAY  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA JUAN ANTONIO RÍOS  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA CARQUINDANO  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA JABONERÍA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA CANELA ALTA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA MINCHA NORTE  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA POZA HONDA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA SARGENTO ALDEA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA LOS POZOS  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA VIOLETA PARRA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA CARLOS VIAL ESPANTOSO  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA JOSE MIGUEL CARRERA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA BALDOMERO LILLO FIGUEROA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA LA CORTADERA  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA MARTA BRUNETT  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES  MUNICIPAL 
CANELA  ESCUELA LA PARRITA  MUNICIPAL 
ILLAPEL  CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA  MUNICIPAL 
CANELA  LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P-LHER  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA CUMBRE DE LOS ANDES  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL LOS PERALES  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA ESPECIAL HOLANDA  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ  MUNICIPAL 
ILLAPEL  ESCUELA ESPECIAL ILLAPEL  MUNICIPAL 
SALAMANCA  ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA  MUNICIPAL 
CANELA  LAS HORMIGUITAS  JUNJI – VTF 
ILLAPEL  LOS PERALES  JUNJI – VTF 
CANELA  LAS ARDILLITAS  JUNJI – VTF 
ILLAPEL  SEMILLITAS DEL SABER  JUNJI – VTF 
ILLAPEL  MI MUNDO PEQUEÑO  JUNJI – VTF 
ILLAPEL  MI PEQUEÑO TESORO  JUNJI – VTF 
ILLAPEL  MI PRIMER HORIZONTE  JUNJI – VTF 
ILLAPEL  HORMIGUITAS  JUNJI – VTF 
ILLAPEL  TESORITOS DE LIMAHUIDA  JUNJI – VTF 
SALAMANCA  TERNURA  JUNJI – VTF 
SALAMANCA  EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO  JUNJI – VTF 
SALAMANCA  SONRISAS DE NIÑOS  JUNJI – VTF 
PAIGUANO  ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ  MUNICIPAL 
COQUIMBO  COLEGIO RAKIDUAM  PARTICULAR SUBVENCIONADO 
RÍO HURTADO  ESCUELA SAMO ALTO  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  COLEGIO PICHASCA  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA DE FUNDINA  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO DE RIO HURTADO  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA HIJOS DE EL CHANAR  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA LAS BREAS  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA TABAQUEROS  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA HUAMPULLA  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA LA HUERTA  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA MORRILLOS  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA VADO DE MORRILLOS  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA EL ESPINAL DE RIO HURTADO  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA EL ROMERAL  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA ESTANCIA EL SAUCE  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA DE SERÓN  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA LOS MAITENES DE SERÓN  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  ESCUELA BÁSICA MINILLAS  MUNICIPAL 
RÍO HURTADO  SEMILLITAS  JUNJI 
RÍO HURTADO  RAYITO DE SOL  JUNJI 
RÍO HURTADO  LAS BREVITAS  JUNJI 
RÍO HURTADO  LOS GRILLITOS  JUNJI 
RÍO HURTADO  LAS CHICHARRITAS  INTEGRA 
RÍO HURTADO  SOL DE ORO  INTEGRA 
LOS VILOS  LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS  MUNICIPAL 
LOS VILOS  COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA BÁSICA ERCOLE BENCINI  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA BÁSICA TERESA CANNON DE B.  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA BÁSICA PABLO BARRIOLHET  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA BÁSICA FORJADORES DE CHILE  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA LOS MAQUIS  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA CLARA VIAL ORREGO  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA TILAMA  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA PRESIDENTE FEDERICO ERRÁZURIZ ECHAURREN  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA ESTACIÓN LAS VACAS MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA BÁSICA EL QUELÓN  MUNICIPAL 
LOS VILOS  ESCUELA BÁSICA EL MANZANO  MUNICIPAL 

Región de Valparaíso

Comuna  Nombre del establecimiento  Dependencia 
SAN ANTONIO  ESCUELA ESPECIAL DIVINO MAESTRO  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  PROFESOR JUAN DANTE PARRAGUEZ ARELLANO  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  INST.COMERCIAL MARÍTIMO PACÍFICO SUR  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA POETA PABLO NERUDA  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA VILLA LAS DUNAS  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  COLEGIO ESPANA  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  PADRE ANDRÉ COINDRE  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA BÁSICA SAN JOSÉ DE CALASANZ  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA CRISTO DEL MAIPO  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  PROFESOR PEDRO VIVEROS ORMENO  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA PRE-BÁSICA PETER PAN  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA BÁSICA CERRO PLACILLA  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA POETA HUIDOBRO  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  PARVULARIO RAYITO DE SOL  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  COLEGIO AGRÍCOLA CUNCUMÉN GONZALO BARROS AMUNÁTEGUI  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA BÁSICA LEYDA  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA EDUARDO FERNÁNDEZ DE ASTURIAS  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA BÁSICA EL ASILO  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  ESCUELA JOSÉ DOMINGO SAAVEDRA  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGO  MUNICIPAL 
SAN ANTONIO  INSTITUTO BICENTENARIO JOSÉ MIGUEL CARRERA  MUNICIPAL 

Región del Maule

Comuna  Nombre del establecimiento  Dependencia 
CURICÓ  PEQUEÑOS EXPLORADORES  JUNJI 

Región del Biobío

Comuna  Nombre del establecimiento  Dependencia 
TOMÉ  CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOMÉ  MUNICIPAL 
TOMÉ  ESCUELA BÁSICA LISA ENRIQUETA PETER TEUBNER  MUNICIPAL 
NEGRETE  ESCUELA BÁSICA RIHUE  MUNICIPAL 
YUMBEL  ESCUELA MUNICIPAL PROFESOR DAVID FERNÁNDEZ  MUNICIPAL 
YUMBEL  CENTRO EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS  MUNICIPAL 
YUMBEL  ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS  MUNICIPAL 
YUMBEL  LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDÉS IRARRÁZABAL  MUNICIPAL 
YUMBEL  ESCUELA HÉROES DE CHILE  MUNICIPAL 
YUMBEL  LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL  MUNICIPAL 
YUMBEL  LICEO MUNICIPAL RÍO CLARO  MUNICIPAL 
YUMBEL  ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND  MUNICIPAL 
YUMBEL  ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA  MUNICIPAL 
YUMBEL  ESCUELA MUNICIPAL RERE  MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES  ESCUELA BÁSICA 11 DE SEPTIEMBRE  MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES  ESCUELA BÁSICA CHACAYAL SUR  MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES  LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA  MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES  ESCUELA BÁSICA EL AMANECER DE DUQUECO  MUNICIPAL 

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