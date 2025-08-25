Suspenden a rectora del Instituto Nacional tras agresión a estudiante de tercero medio: Se inició sumario e investigación penal

Según confirmó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, la medida no implica una sanción, sino que busca garantizar la imparcialidad en la investigación.

Una violenta agresión al interior del Instituto Nacional dejó a un estudiante de tercero medio con lesiones de carácter grave.

El hecho, protagonizado por un grupo de alumnos de cuarto medio, motivó la apertura de un sumario administrativo por parte de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago, que derivó en la suspensión preventiva de la rectora del establecimiento, Carolina Vega.

La decisión fue confirmada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), quien explicó que la medida busca resguardar la objetividad del proceso administrativo mientras se determina si hubo responsabilidades directivas en los hechos ocurridos, por lo que no es una sanción en contra de Vega.

“Aún no se pueden anticipar responsabilidades ni apuntar a nadie en particular”, advirtió la autoridad, según consignó Radio Biobío.

Investigación desde dos frentes

Además del sumario municipal, que es encabezado por la abogada Francisca Aravena Asencio —designada fiscal del proceso por la Subdirección Jurídica de la DEM—, la agresión también está siendo indagada por el Ministerio Público.

Según los antecedentes disponibles, la golpiza ocurrió hace algunas semanas y habría sido el resultado de una “funa” organizada por alumnos de cuarto medio contra un compañero menor, por motivos personales.

Aunque las amenazas previas al ataque eran conocidas por el establecimiento, no se habría tomado ninguna medida efectiva para evitar la violencia.

“El grupo de estudiantes ingresó a una sala y agredió al alumno, quien terminó con lesiones graves”, señaló Desbordes.