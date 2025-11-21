Trama Bielorrusa: Suspenden al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber

El conservador es investigado por presunto lavado de activos en la Trama Bielorrusa.

La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, suspendió transitoriamente al conservador de bienes raíces y archivero judicial de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, en el marco de la investigación sumaria administrativa ordenada por el pleno del tribunal de alzada.

La situación se produce en medio de la indagatoria a Yáber en la denominada la Trama Bielorrusa, donde es investigado por presunto lavado de activos.

“En el marco del sumario disciplinario seguido en contra del Conservador y Archivero de Puente Alto Sergio Yáber Lozano, por resolución de esta fecha la instructora a cargo Fiscal Carla Paz Troncoso Bustamante dispuso la suspensión transitoria del investigado, decisión que adoptó quien tiene a cargo el sumario considerando los antecedentes que hasta ahora obran en el proceso y por estimar que esa medida es necesaria para los fines de la investigación aún en curso”, señala la resolución.

Recientemente, el medio Ciper reveló escuchas telefónicas donde Yáber realizó gestiones para ayudar en la acusación constitucional del ahora exjuez Antonio Ulloa.

El mismo medio también dio a conocer una llamada donde el conservador decía que le entregó 1,7 millones de pesos al diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, aunque no se explicitan las causas de dicho pago.