Suprema confirma suspensión de 4 meses a Verónica Sabaj: “El Tribunal Pleno decidió confirmar la sanción”

El Pleno de la Corte Suprema resolvió sancionar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y abrir el cuaderno de remoción. La defensa, encabezada por Catherine Lathrop, aguardará el texto del fallo.

El Pleno de la Corte Suprema confirmó la suspensión por cuatro meses de la ministra Verónica Sabaj, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras conocer la apelación del sumario administrativo instruido en su contra.

La vocera de la Suprema, María Soledad Melo Labra, informó que el “Tribunal Pleno, reunido en sesión extraordinaria, conoció la apelación del sumario administrativo (…) y la decisión es confirmar la sanción que viene impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago”. Agregó que el fallo se dará a conocer cuando esté redactado.

Consultada por el estado del cuaderno de remoción, la vocera precisó que “todavía no” existe resolución, ya que ese expediente permanece suspendido mientras esté vigente la investigación administrativa y se reactivará una vez notificado el fallo, “lo que dependerá del señor presidente en su oportunidad”.

Con esta decisión, la Suprema mantiene la sanción disciplinaria aplicada por la Corte de Apelaciones de Santiago. El detalle de los fundamentos quedará establecido en la resolución escrita que el tribunal publicará posteriormente.

¿Qué significa la decisión?

Suspensión por 4 meses: la ministra queda apartada de sus funciones durante ese periodo.

la ministra queda apartada de sus funciones durante ese periodo. Cuaderno de remoción: se inicia un procedimiento especial que puede derivar en destitución, tras la tramitación y los descargos que correspondan.

Contexto del caso

La indagatoria disciplinaria se abrió tras antecedentes conocidos públicamente sobre comunicaciones de la magistrada con el abogado Luis Hermosilla. La resolución del Pleno mantiene la suspensión y activa el trámite de remoción, cuyo detalle quedará fijado en el texto del fallo.

Desde la defensa insistieron en que cualquier pronunciamiento se realizará una vez notificada la decisión por escrito.