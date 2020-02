El pasado jueves 13 de febrero, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó la entrega de un medicamento de alto costo a un niño de 5 años que padece de atrofia muscular espinal, enfermedad que afecta la movilidad de los músculos de todo el cuerpo.

Como argumentación, según consigna La Tercera, el máximo tribunal indicó que se negó la entrega del fármaco porque el estado de avance de la enfermedad no deja al menor de edad en riesgo vital.

El medicamento en cuestión es Spinraza, conocido como el fármaco “más caro del mundo” debido a que su valor puede ascender a más de 87 millones de pesos por dosis.

En concreto, el fallo de la Suprema señala que Spinraza “no tiene por objetivo principal proteger su vida (del paciente) toda vez que ésta no se encuentra en peligro, desvirtuando en consecuencia la vulneración de su derecho a la vida”.

“Es preciso indicar que conforme da cuenta el informe citado (por el médico), el niño en favor de quien se recurre se encuentra en una fase pre sintomática o precoz en el deterioro, lo que evidencia que no se encuentra en riesgo vital”, agrega el documento.

La decisión adoptada por la Corte Suprema fue cuestionada por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien sostiene que “evidentemente los casos deberían abordarse previo al llegar al estado de riesgo vital“.

La líder gremial hace hincapié además en la difícil posición del Estado ante este tipo de situaciones: “El dilema es qué se hace cuando no quedan recursos. ¿Cómo se define qué financiar y qué no? El sistema sanitario no tiene un mecanismo claro de definición”.

Por su parte, la titular de la corporación de Familias con Atrofia Muscular Espinal (FAME), Paulina González, planteó en el citado medio que el error está en los informes que emiten los profesionales de la salud para estos casos judiciales.

“El informe que entregó el médico es tremendamente lapidario, donde está condenando, en el fondo, a que su paciente se muera, porque ellos saben perfectamente que este medicamento detiene la enfermedad (…) Ese niño hoy día que quizás no está ocupando un ventilador mecánico en la noche para poder dormir tranquilo y vivir, en un tiempo más sí lo va a necesitar”, sostuvo la presidenta de FAME.

En los últimos dos años, 17 fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema han abordado el derecho a acceder a Spinraza, y en la mayoría de estos se ha obligado al Estado a que adquiera el tratamiento para que sea entregado gratis a pacientes con atrofia muscular espinal.