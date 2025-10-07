Superluna de octubre: Revisa el horario y desde dónde se podrá ver en Chile

La primera Superluna del año iluminará el cielo este martes 7 de octubre, ofreciendo un espectáculo astronómico en el que la Luna se verá más grande y brillante de lo habitual.

Este martes 7 de octubre se podrá observar la primera Superluna de 2025, un fenómeno en el que el satélite natural de la Tierra se verá más brillante y grande de lo habitual.

La Luna llena se convierte en Superluna cuando coincide con el perigeo lunar, es decir, el punto de su órbita en que se encuentra más cerca de la Tierra.

El fenómeno será visible desde la noche del 6 de octubre, aunque en el hemisferio sur alcanzará su máxima visibilidad durante la madrugada del martes 7. Según el sitio especializado Time and Date, la Luna llegará a su fase llena exacta a las 00:47 horas de Chile.

Según la NASA, la Superluna es uno de los eventos astronómicos más destacados de octubre, junto con la lluvia de meteoros Dracónidas, cuyo punto máximo también comenzará el 6 de octubre.

Por su parte, National Geographic informó que el 7 de octubre la Superluna alcanzará su brillo máximo, con una iluminación del 100 %, y estará ubicada a poco más de 361.000 kilómetros de la Tierra.

En los cielos chilenos, la Superluna será visible a partir de las 20:40 horas del martes, cuando comience a asomarse por el oriente, sobre la cordillera. Su recorrido se extenderá durante toda la noche, hasta ocultarse cerca de las 07:00 horas del miércoles.

