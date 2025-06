Superintendenta de Suseso descarta “perdonazo” por circular que aclara situación de licencias por maternidad

Luego de participar en la sesión de la comisión de Salud del Senado, Pamela Gana entregó detalles sobre la labor que realizan en la Suseso pero también sobre la circular que deja fuera de la exigencia de reposo los casos de pre y postnatal.

Este miércoles la autoridad de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana, participó de la sesión de la comisión de Salud del Senado para abordar lo que sabemos a la fecha sobre la polémica con el uso irregular de licencias y los viajes fuera del país durante periodo de reposo.

Explicando que el seguimiento del uso correcto de las licencias médicas le corresponde a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a las isapres, Gana aseguró que el rol de la Suseso “no es fiscalizar personas”, ya que como autoridad técnica vigilan más bien el trabajo de las instituciones vinculadas a las licencias.

“Estamos actuando en función de nuestras facultades, especialmente hoy día implementando la nueva ley 20.585 respecto a los emisores de licencias médicas y sus investigados”, señaló la superintendenta.

La autoridad también fue consultada sobre la circular que hace una aclaración respecto de las licencias de maternidad, ya sea en pre y postnatal, indicando que en dichos casos no existe la restricción de salir del país. De esta manera, considerando que el descanso proviene del embarazo y no de una enfermedad, quien estuviera en esta situación no tiene la limitación de cumplir reposo en su domicilio y sí puede viajar fuera del país.

Respecto a este tema, afirmó que es en base a la jurisprudencia histórica que se efectuó esta aclaración y que “no hay ningún perdonazo”. “Esto es dejar por escrito claramente la jurisprudencia histórica, que no tiene duda nadie, respecto de la emisión de licencias médicas maternales que no requieren de un reposo”, añadió.

Por otro lado, Gana explicó que ya desde 2018 que la Suseso entrega información a la Policía de Investigaciones para las tareas investigativas, destacando también que bajo la gestión actual de Eduardo Cerna como director general de la policía han tenido mucho mayor interés por el control de estos casos.

Pamela Gana también detalló que en promedio son más de 8 millones de licencias médicas al año, con cerca de 670 mil mensualmente.