Superintendencia de Salud rebaja cobros del GES a isapres tras nueva facultad legal

El regulador corrigió por primera vez las primas GES que las aseguradoras pretendían cobrar, un proceso que beneficia a cerca de 2,6 millones de afiliados.

La Superintendencia de Salud corrigió por primera vez los cobros asociados al plan de Garantías Explícitas en Salud (GES) que las isapres pretendían aplicar a sus afiliados, tras verificar las primas informadas por las aseguradoras. El proceso fue posible gracias a una nueva facultad legal incorporada por la Ley Corta de isapres (21.674).

Según lo informado por la autoridad, la verificación permitió detectar cobros no justificados, lo que obligará a tres isapres a reducir los montos que habían anunciado inicialmente.

Una atribución inédita del regulador

Desde la creación del GES en 2005, la Superintendencia no contaba con la atribución para revisar ni corregir las primas informadas por las aseguradoras. Con el cambio legal, el organismo ahora puede evaluar los montos y rechazar aquellos que no estén debidamente justificados.

“Quiero ser muy claro con las personas afiliadas: antes de esta ley, las isapres informaban cuánto iban a cobrar y la Superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Hoy revisamos cada cifra con rigor técnico y donde encontramos cobros excesivos, los corregimos. Esto es protección real para la gente”, señaló el superintendente de Salud, Víctor Torres.

De acuerdo con la Superintendencia, el proceso de verificación beneficia a cerca de 2,6 millones de personas afiliadas al sistema, debido a que tres aseguradoras deberán aplicar primas menores a las inicialmente comunicadas.

Torres detalló que no existirá cobro retroactivo y que los afiliados cuentan con un plazo de 60 días para evaluar sus alternativas frente a los nuevos valores.

Tres isapres deberán rebajar las primas GES informadas.

No se aplicarán cobros retroactivos.

Los afiliados tienen 60 días para revisar sus opciones.

GES 90 y nuevas coberturas

El superintendente destacó además que seis de las diez isapres presentan actualmente una prima inferior a la que cobraban en septiembre de 2022, incluso con la incorporación de nuevas patologías.

El nuevo GES 90 amplía la cobertura de 87 a 90 problemas de salud, incorporando enfermedades de alto impacto como la cirrosis hepática, la depresión grave en niños, niñas y adolescentes, y tratamientos para dejar de fumar.

La actualización también incluye medicamentos de alto costo, como terapias biológicas y tratamientos innovadores, que anteriormente no estaban cubiertos por el sistema.