Superintendencia del Medio Ambiente formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos en el río Calle Calle

El jefe regional de la SMA en Los Ríos, Eduardo Rodríguez, señaló que “se trata de un segundo procedimiento sancionatorio iniciado por la SMA en contra de ellos por infracciones a la normativa”.

Este lunes, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció que formuló cargos en contra de Prolesur por descargas de residuos líquidos a aguas superficiales, esta vez en el río Calle Calle.

El organismo señaló que, durante las fiscalizaciones en terreno en coordinación con la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Los Ríos, verificaron el funcionamiento del sistema de tratamiento de residuos líquidos.

Durante estas verificaciones constataron “superaciones en los límites máximos permitidos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅), Coliformes Fecales y Hierro Disuelto”, además de excesos en el caudal máximo de descarga de residuos líquidos hacia el río Calle-Calle, según detallaron en un comunicado.

El jefe regional de la SMA en Los Ríos, Eduardo Rodríguez, señaló que “se trata de un segundo procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia en contra de este titular por infracciones a la normativa, debido a que el proyecto realizó una descarga al Río Calle-Calle, infringiendo los límites máximos permitidos”.

La empresa recibió una notificación oficial y cuenta con 15 días hábiles de plazo para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) que incluya medidas correctivas orientadas a garantizar el respeto de la normativa ambiental. Además, dispone de 22 días hábiles para presentar sus descargos, si decide hacerlo por esa vía.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la SMA, una infracción considerada leve puede ser sancionada con una multa de hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En este caso, al haberse levantado dos cargos, la empresa podría enfrentar una sanción total de hasta 2.000 UTA, lo que supera los $1.662 millones.