País superintendencia de educación

Supereduc lanza guía para reforzar seguridad en colegios: Control de accesos, alarmas y deber de denuncia en 24 horas

Por CNN Chile

11.04.2026 / 13:23

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El documento orienta a sostenedores y directivos en la prevención y respuesta ante episodios críticos de violencia. Incluye la creación de Comités de Seguridad, evaluación de sistemas de vigilancia y la obligación de reportar delitos dentro de las 24 horas a las policías y al Ministerio Público.

La Superintendencia de Educación presentó la Guía Práctica de Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales, un documento que busca entregar herramientas concretas a sostenedores, directivos y comunidades educativas para prevenir y actuar frente a episodios críticos de violencia.

La superintendenta (s), Pamela Adriazola Rojas, señaló que “la seguridad y el bienestar de estudiantes y equipos educativos son una prioridad absoluta”.

Medidas clave y protocolos de actuación

La guía enfatiza el fortalecimiento del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) mediante la creación de Comités de Seguridad que coordinen acciones preventivas y de respuesta. También establece la necesidad de reforzar el control de ingreso y salida de los establecimientos y evaluar la instalación de sistemas de vigilancia, siempre con criterios de proporcionalidad y respeto a derechos fundamentales.

En materia de salud mental, se recomienda implementar acciones de acompañamiento y detección temprana de conductas autolesivas. El documento también subraya el deber de denuncia dentro de las 24 horas de cualquier delito que afecte a estudiantes o que ocurra en el recinto, obligación que recae en directores, inspectores y profesores.

Ante hechos graves, los colegios pueden aplicar medidas disciplinarias como expulsión y cancelación de matrícula bajo la Ley Aula Segura, resguardando el debido proceso. La guía completa está disponible en el sitio oficial de la Superintendencia.

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