Sueldo mínimo de $1 millón: Banco anuncia aumento en sus remuneraciones y paquete de 15 medidas para sus trabajadores

Por CNN Chile

21.11.2025 / 13:26

Además se entregará un bono único a más de 5 mil colaboradores y mejorarán los beneficios como becas de estudio.

Banco BCI realizó una serie de anuncios internos para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

La empresa señaló que implementará 15 nuevas medidas laborales. Estas están “orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus equipos”.

Según la información de Diario Financiero, BCI incorporará un salario mínimo interno de $ 1.100.000, integrado por un ingreso mínimo mensual de $980.000 brutos más un monto extra en materia de alimentación.

En el plan de anuncios, además se determinó que las trabajadoras de la empresa podrían extender hasta los 65 años -de manera voluntaria- su permanencia en la empresa.

Junto con aumentar las becas de estudio para hijos de colaboradores, además indicaron que entregarán un bono especial por única vez a más de 5 mil funcionarios, el que dependerá de la antigüedad y renta de cada trabajador.

